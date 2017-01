Usa, più la serie è nuda e più ha successo...

foto Da video Correlati ECCO LA TOP FIVE DELLE SERIE "NUDE" 10:43 - Dimenticate le nostre fiction o serie tv edulcorate e destinate alla famiglia. Negli Stati Uniti, complice il fatto che sono prodotte in maggioranza da canali via cavo, le serie televisive sono sempre più spinte, infarcite di scene di nudo e di sesso da bollino rosso. Il sito Mr. Skin ha stilato la classifica delle cinque serie più "nude" dell'anno. La vincitrice? La serie fantasy "Game Of Thrones". - Dimenticate le nostre fiction o serie tv edulcorate e destinate alla famiglia. Negli Stati Uniti, complice il fatto che sono prodotte in maggioranza da canali via cavo, le serie televisive sono sempre più spinte, infarcite di scene di nudo e di sesso da bollino rosso. Il sito Mr. Skin ha stilato la classifica delle cinque serie più "nude" dell'anno. La vincitrice? La serie fantasy "Game Of Thrones".

Nella top five, al quinto posto si è piazzata la serie "Strike Back", una serie di azione britannica, in un cui si è distinta per le scene particolarmente disinibite l'attrice Orla O'Rourke.



Sin dagli esordi la serie "Spartacus" si è distinta per l'abbondante uso di sangue e sesso. E il suo prequel, "Gods of Arena", non ha cambiato stile. E così le "performance" dell'ex principessa guerriera Lucy Lawless sono valsi il quarto posto.



Terzo posto per "Boss", un dramma politico con protagonista Kelsey Grammer ("Cin Cin", "Frasier"). Tra le attrici protagonisti di scene sexy una vecchia conoscenza: Kathleen Robertson che, da adolescente, faceva parte del cast di "Beverly Hills 90210".



Da alcune stagioni "Shameless" è tra le serie più amate, forse anche grazie a Emmy Rossum che non manca di deliziare il pubblico con almeno un nudo a episodio.



Ma l'anno passato è stato quello di "Game Of Thrones". Serie fantasy ispirata a un famoso gioco di ruolo, in cui donne e uomini finiscono sovente e "magicamente" senza vestiti.