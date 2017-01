Gf12, Caterina lascia la Casa

MARTINA E FABRIZIO "SENZA PUDORE"

L'attrazione fisica tra Fabrizio e Martina è alle stelle. Nella Casa i ragazzi non ci credono. Da Franco a Rudolf a Floriana e Ilenia che invocano il senso del pudore visto che i due fanno sesso pubblicamente, davanti agli altri. Enrica attacca: "Gli uomini ragionano con il c..., ma da Martina mi aspettavo un po' di rispetto". Ilenia ha cambiato stanza: "Manca la vergogna, se hanno tutta la Casa a disposizione, perché devono farlo dietro il mio letto?". E Fabrizio si difende: "Rispetto tutte le opinioni, ho chiesto anche scusa...". E Martina: "Non mi sono resa conto all'inizio, poi ho capito di avere esagerato". Mentre in studio Alfonso Signorini dice di essere scandalizzato dalle parole di Fabrizio: "Non usa i sentimenti, è più un'attrazione fisica, io sono scandalizzato da questo...".



LUCA E' GAY?

Ilenia critica apertamente la storia tra Luca ed Enrica. La modella viene invitata nella stanza delle sorprese e parla a ruota libera, davanti alla diretta interessata Enrica: "Mi sembra tutto forzato, ostentato, non mi sembrano abbracci passionali. Non vedo persone che si cercano con lo sguardo, non vedo complicità, non vedo sincerità, non vedo amore. Restano i dubbi sulla sessualità di Luca, che ha anche Enrica". E in effetti Enrica, in un video, ammette le sue perplessità. Enrica risponde: "Io ho dubbi su una sua bisessualità, ma parlando con lui mi sono fidata di quello che mi diceva lui. Il mio avvicinamento è stato naturale e sentito. I tira e molla sono per le parti del suo carattere che non riesco a capire e non per la sua sessualità. Per me non è uno sforzo baciarla, la cosa che più mi manca è il contatto con lui". Alessia Marcuzzi però gli chiede perché con il suo atteggiamento mette continuamente a dura prova il rapporto con Enrica: "Io sono complicato, ma sono eterosessuale, non ho niente in contrario con gli omosessuali. Ilenia è una persona che vive nel Confessionale e che invece dovrebbe interrogarsi sulle sue repressioni. Con Enrica sono sincero, le ho detto tutto". Per Vito il rapporto tra Luca e Enrica è tutto falso: "Tutto è concesso, è un comportamento da mafioso il suo". Caterina invece si chiede: "Dov'è la base tra Luca e Enrica?". La sexy astrologa Floriana è chiarissima: "Ha difficoltà ad approcciarsi a una donna, ogni volta che Enrica si avvicina, lui scappa". A salvare Enrica ci pensa Chiara: "Enrica è davvero interessata a lui, ma Luca non so". Mentre Franco è sibillino: "Mi sembra una pantomima". Amedeo: "Era meglio evitare questa figura, che poi neanche ha concluso niente". Per Gaia Luca sta "passando una crisi in generale, non solo a livello di sessualità". L'ultima parola spetta a Signorini: "Luca appare una persona costruita, reciti sempre un copione, dai tuoi occhi non traspare sincerità. E ti lascia andare a degli atteggiamenti in cui gli occhi sottendono ira e rabbia".



ELIMINATA CATERINA

Il primo a salvarsi dalla nomination è Vito, che abbraccia subito Ilenia. Poi tocca a Franco. Il terzo verdetto salva invece Armando e Caterina scoppia subito in lacrime perché potrebbe lasciare la Casa e salutare quindi il suo amore. Scelta difficile e crudele per Armando. Al Grande Fratello debutta la stanza delle scelte, davanti a un telefono il ragazzo viene messo davanti a un bivio: o sentire la sua ex Elisa oppure rinunciare a salutare Caterina in caso di eliminazione. L'architetto siciliano sceglie il presente e quindi di poter salutare Caterina. E va subito a salutarla nel sottomarino. La Marcuzzi: "E' una scelta d'amore. Finalmente il pubblico ha capito la sincerità dei vostri sentimenti". Poi Amedeo raggiunge Caterina nel sottomarino. Il pubblico ha deciso che a lasciare il gioco è Caterina, che quindi rivedrà solo fuori il suo Armando.



