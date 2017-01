Arisa: "Voglio tornare al Festival di Sanremo"

Felice per aver portato in finale del talent Antonella Lo Coco, la cantante lucana è' pronta per rilanciare la propria carriera musicale, magari proprio dal palco dell'Ariston dove trionfò tra le nuove proposte nel 2009 con "Sincerità".



Ma nel suo futuro c'è anche un libro, il romanzo "Il paradiso non è un granché", in uscita a metà gennaio per Mondadori: "E' molto autobiografico - dice a "Sorrisi" -. "C'è il racconto della vita di provincia, dove si cresce con la paura di sbagliare, di non essere amati da Dio".



Arisa parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato Lorenzo: "Grazie a lui la mia vita è piena d'amore. Solo Lorenzo ha la pazienza di sopportarmi".