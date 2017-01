Un caffè con Helen Hidding e Angelo Pintus

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:43 - Il 2012 riparte con nuovi episodi di "Camera Cafè". Martedì 3 gennaio, su Italia 1, alle ore 21.10, nuovo appuntamento con la sit com che vede protagonisti Luca e Paolo. Guest Star della serata saranno Ellen Hidding e Angelo Pintus. - Il 2012 riparte con nuovi episodi di "". Martedì 3 gennaio, su Italia 1, alle ore 21.10, nuovo appuntamento con la sit com che vede protagonisti. Guest Star della serata saranno

In Azienda è arrivata una bellissima cliente olandese (Ellen Hidding) e il tartassato contabile Silvano Rogi (Alessandro Sampaoli), per non fare una figuraccia con la straniera, prova ad approfittare di una sua piccola lacuna linguistica...



Paolo Bitta (Paolo Kessisoglu) deve chiudere un contratto con un cliente (Angelo Pintus) e, per essere avvantaggiato nella trattativa, decide di ricorrere ad un subdolo espediente per conoscere le intenzioni del nuovo venuto. Il piano prevede l’utilizzo di un Baby Monitor...