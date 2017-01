Salma, cameriera caliente...

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DI IERI E DI OGGI 11:11 - E' stata incoronata per il "più bel seno del cinema" e la sua statura di diva internazionale oggi è indiscussa. L'attrice messicana Salma Hayek è una star del cinema, ma anche lei ha iniziato con la televisione, con piccole particine. Come quella nella serie comica del 1992 "Dream On", dove Salma, che avrebbe debuttato sul grande schermo l'anno seguente, interpreta una caliente cameriera che intreccia una relazione con il protagonista. - E' stata incoronata per il "" e la sua statura di diva internazionale oggi è indiscussa. L'attrice messicanaè una star del cinema, ma anche lei ha iniziato con la televisione, con piccole particine. Come quella nella serie comica del 1992 "", dove Salma, che avrebbe debuttato sul grande schermo l'anno seguente, interpreta una caliente cameriera che intreccia una relazione con il protagonista.

La serie è stata trasmessa a più riprese anche in Italia, anche se è rimasta nel novero di cult per gli orari proibitivi della sua messa in onda (in genere su Canale 5 a notte fonda). Una serie comica in cui i pensieri del protagonista venivano "visualizzati" attraverso spezzoni di classici del cinema in bianco e nero, degli 30, 40 e 50.



Salma non era certo una ragazzina (26 anni) ma stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e fisicamente era piuttosto diversa da ora: più acerba e rotondetta.