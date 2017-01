Martina-Fabrizio, la passione è... fin troppa

Ilenia è nervosa e dice a Martina che non ne può più di dover assistere agli "spettacoli" notturni tra lei e Fabrizio. E' una questione di rispetto ed educazione, è stata creata una capanna ed è il caso che venga usata in certe occasioni.



La romana, senza peli sulla lingua, dichiara di non reputare normali i loro atteggiamenti e si chiede come sia possibile che non provino vergogna nello scambiarsi effusioni intime in presenza di altre persone.



Martina reagisce quasi con indifferenza alle parole dell'amica, non pensava che i suoi comportamenti potessero darle tanto fastidio. Ilenia è senza parole, non voleva arrivare al punto di dover esprimere così schiettamente il suo fastidio, dovevano rendersene conto da soli!



Caterina confessa a Luca di provare davvero fastidio per la mancanza di rispetto che Fabrizio mostra per Martina quando parla delle loro cose intime con così poco pudore.



Lo Squalo la pensa perfettamente come lei ma crede anche che Martina non abbia fatto nulla per mettere in riga il fidanzato, tantomeno si è vergognata di assumere con lui degli atteggiamenti che alla maggior parte dei compagni, invece, hanno messo molto in imbarazzo.