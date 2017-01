Arrivano Premium Stories e Premium Cinema 2

Premium Stories offrirà il meglio delle serie tv: dal medical "Night Shift", al cult "Orange is the new Black", fino alle spy stories "Allegiance" e "State of Affairs". In palinsesto anche l'australiano "Satisfaction" e "Mysteries of Laura" con protagonista Debra Messing. E ancora "Girlfriends' guide to divorce" con Lisa Edelstein e "Chasing Life". Tra gli altri titoli in cartellone a breve la quinta stagione di "Shameless", gli episodi inediti di "Pretty Little Liars" e la nuova stagione di "Royal Pains".



Il 23 giugno al via anche Premium Cinema 2, il nuovo canale che Premium dedica al grande cinema italiano e alle pellicole più famose di tutti i tempi. Una programmazione ricca che offre i film italiani che hanno travolto il botteghino e i blockbuster internazionali, dai cult intramontabili ai titoli da riscoprire in versione integrale.



A partire dal primo luglio arriva Premium Sport, per chi ama tutto lo sport, non solo il calcio. In onda 24 ore su 24, tutto in HD, è informazione in tempo reale sugli eventi sportivi da tutto il mondo: sette notiziari al giorno, approfondimenti, speciali, magazine e la partita 'top' di turno.