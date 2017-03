21 marzo 2017 16:13 Arriva in edicola il nuovo "Melaverde magazine" Il secondo numero del mensile di turismo enogastronomico ci porta alla scoperta delle eccellenze italiane

"Melaverde magazine", il mensile di turismo enogastronomico più nuovo e dinamico del momento è in edicola con il secondo numero. Idee, consigli, itinerari alla scoperta dei luoghi più suggestivi, approfondimenti sui prodotti di eccellenza italiani e le ricette per gustarli al meglio. E in più ogni mese i negozi dove trovare i prodotti più naturali, le trattorie e i ristoranti selezionati da Edoardo Raspelli e gli alberghi con il giusto rapporto qualità/prezzo per vivere al meglio il nostro territorio.

Il numero di aprile è dedicato ai prodotti della primavera e ci porta in tante regioni d’Italia, ma i lettori scopriranno anche una particolare robiola piemontese fatta con un latte di pecore salvate dall’estinzione. Andranno a Viterbo dove si coltivano i carciofi e a Udine per scoprire i vini dei colli della zona prodotti con vitigni antichi e autoctoni, e poi a Gragnano per scoprire la pasta di semola di grano duro Igp. L’itinerario enogastronomico di questo numero è in Toscana nella zona del senese.