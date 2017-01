18 febbraio 2015 Arriva "Fronte del Palco", i big della musica si raccontano in tv Fedez sarà il primo ospite del programma, condotto da Simone Annicchiarico, in onda da giovedì 19 febbraio in seconda serata su Italia 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

14:51 - Arriva “Fronte del palco”, dieci appuntamenti con la musica che, a partire da giovedì 19 febbraio, arricchiranno la seconda serata di Italia 1. Il programma, realizzato in collaborazione con Radio Italia e R101, sarà condotto da Simone Annicchiarico, che intervisterà gli artisti ripercorrendo la loro carriera. Spazio anche alle perfomance live. Protagonista della prima puntata sarà Fedez.

Il rapper milanese canterà alcune delle sue hit come Magnifico, Cigno nero, Alfonso Signorini (eroe nazionale) e tante altre. Fedez, e tutti gli artisti italiani tra cui Carmen Consoli, J-Ax, Elio e le storie tese, Club Dogo e Subsonica, si esibiranno nell’auditorium Radio Italia, mentre i protagonisti stranieri, come gli Sheppard, Saint Motel, Charli XCX e molti altri ancora, proporranno i brani dei loro ultimi album e i loro successi sul palco del R101 Music Club.



Annicchiarico intervisterà cantanti e musicisti, che oltre a far rivivere le loro carriere, racconteranno segreti e curiosità sui loro ultimi lavori e sveleranno i loro progetti futuri. Ad aiutare il conduttore, ci saranno le speaker Manola Moslehi di Radio Italia, e Chiara Tortorella di R101, che, dalle loro postazioni radiofoniche, rivolgeranno agli artisti le domande degli ascoltatori.