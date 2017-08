14 luglio 2017 09:05 Arriva "#Estate": su Canale 5 il viaggio tra le celebrities con Alfonso Signorini Il programma racconta in tv il "Chi Summer Tour 2017": tanti gossip e video inediti dalle più esclusive spiagge italiane in quattro puntate

Da venerdì 14 luglio in seconda serata, Canale 5 presenta "#Estate", il programma condotto da Alfonso Signorini che racconta in tv il "Chi Summer Tour 2017". In quattro appuntamenti da quattro location diverse, si tratta di un viaggio tra le più esclusive spiagge italiane in compagnia delle celebrities del mondo dello spettacolo e degli influencer del web e della moda. Si parte da Milano Marittima, tra gossip e video inediti.

Nella prima puntata di "#Estate" ci saranno le immagini delle vacanze di Francesco Totti e famiglia al mare, e le effusioni hot in spiaggia dell'attrice Laura Torrisi con il nuovo fidanzato, il pilota di rally Luca Betti. Nel corso del programma, arriveranno anche le interviste-confessioni di Mara Venier e Gemma Galgani (star del trono Senior di "Uomini e Donne"). E non finisce qui: il cantante Alessio Bernabei, esploso ad "Amici" di Maria De Filippi, sarà vittima di una gag a sorpresa da parte degli inviati del programma Matt e Bise, tra le più note webstar d'Italia con oltre quattro milioni di seguaci.

Oltre a Laura Cremaschi (la Bonas di "Avanti un altro" di Paolo Bonolis) e al belloccio di "Gogglebox" Nicolò Ferrari, ospiti fissi del programma, "#Estate" dedicherà ampio spazio alla cucina: lo chef stellato Andrea Berton indosserà infatti i panni del severo coach di Claudia Galanti. La showgirl, poco prima di iniziare l'avventura a "#Estate" ha rilasciato una dichiarazione shock, in cui ha annunciato di voler lasciare la tv per diventare cuoca: "Sogno un ristorante tutto mio per garantire un futuro ai miei figli Liam e Tal".

La modella paraguaiana, durante ogni tappa, dovrà superare una prova di cucina sotto l'attenta guida dello chef. Solo alla fine dei quattro appuntamenti, Andrea Berton rivelerà se Claudia Galanti potrà realizzare il primo sogno da vera e propria cuoca: pubblicare una sua ricetta sul settimanale Chi.