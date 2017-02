Arriva "Ale Quale Show", format comico e social

Foto di Cristiano Zabeo

Il comico pugliese di Zelig, Ale Baldi sbarca sul web con un format unico dal titolo "Ale Quale Show". Lo show va in onda ogni venerdì sul profilo Facebook e su tutti i suoi social, ispirandosi ai famosi late show americani di David Letterman e Jimmy Fallon. Ale Baldi, ogni venerdì, incontra i famosi in diretta dalla “grande mela” ( live e non), duettando con loro in esilaranti sketch e domande a bruciapelo.