Arisa, un pugno alle polemiche: dopo le prese in giro per il look si dà alla boxe

Il nuovo look di Arisa, con i capelli cortissimi, non è piaciuto molto ai fan che l'hanno criticata sui social dove la cantante continua a postare le foto. Ma Rosalba non si è lasciata sfiorare dalle polemiche e, quasi come una risposta, su Instagram ha pubblicato un video in cui fa boxe. Con tanto di guantoni e aria agguerritissima. Il messaggio sembra chiaro: follower, attenti, altrimenti qui scappano i pugni...

Arisa nei giorni scorsi aveva mostrato su Instagram il suo nuovo volto. Prima con una foto dal parrucchiere con tanto di tinta in testa, poi mostrandosi con un taglio nuovo, decisamente cortissimo. "Per un naso come il suo ci vuole il passaporto, si rasa i capelli.. ci vuole personalità. Orecchie a punta? Pure. Ci vuole un miracolo", ha commentato. Ma l'autoironia non è servita a frenare i commenti, a volte anche feroci, dei follower ai quali così la cantante proprio non piace. Insomma, dopo il caschetto e, persino, il biondo platino per Arisa è arrivato anche il look da "maschiaccio". E i fan dovranno farsene una ragione.