Arisa-Simona Ventura, un bacio sul web per sancire la pace

12:47 - Pace fatta tra Arisa e Simona Ventura. Due anni e mezzo dopo la furiosa lite a “X Factor”, in cui la cantante esplose contro la conduttrice accusandola di essere falsa nei suoi giudizi, su Instagram arriva la foto del bacio che sancisce la fine delle ostilità. A postarla con la didascalia “L'amicizia è un bel fiore che con il suo colore scalda il cuor” è stata proprio la prossima valletta del Festival di Sanremo.

La rottura tra le due ex giudici di "X Factor" avvenne nel corso di una puntata della sesta edizione del talent, quando Arisa passò dalla contestazione di un giudizio della collega alla grande accusa: “Sei falsa Simona, cazzo” è la frase con la quale la cantante puntò il dito. Un exploit che probabilmente le costò la partecipazione alle edizioni successive del programma, dove venne poi sostituita da Mika.



Il selfie della pace è arrivato in giorni in cui Arisa è a Sanremo alle prese con le prove del Festival dove sarà valletta di Carlo Conti insieme a Emma Marrone e Rocio Munoz Moralez e fa sorgere spontanea la domanda: cosa ci faceva la Ventura all'Ariston e dintorni? Il profilo Instagram della conduttrice ci rivela che Simona si trova a Roma per impegni di lavoro. Avrà fatto un salto in Liguria o semplicemente la brava Arisa ha ripescato una foto datata per comunicare il lieto evento?