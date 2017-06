Arisa nuovo look rasato e confessa: "Rimarrò zitella a vita"

E' tornata bionda , Arisa . E si è rasata di nuovo i capelli. D'altronde, come ammette lei stessa a " Domenica Live ", con l'arrivo dell'estate non può proprio fare a meno. Nel salotto di Barbara d'Urso la cantante si è raccontata a cuore aperto. E con la solita ironia ha confessato: " Il mio fidanzato è ancora quello di Sanremo, a tratti ma c'è. Rimarrò zitella , la verità è questa. Ma magari no". E sulla dieta Lemme racconta...

Arisa racconta quindi gli esordi a Milano: "Quando sono arrivata a Milano sono andata a vivere da un cugino. A volte, per mantenermi lavavo i bicchieri, facevo la cameriera in un locale e cantavo sui tavoli. Ero multitasking. I primi tempi sono stati veramente particolari. Poi ho fatto anche la parrucchiera e l'estetista. A parte le mie unghie, le so fare".

Rosalba parla quindi del nuovo look e ci scherza su: "Ho scelto questo look rasato per la felicità di mia madre. I miei genitori pensano che sia poco femminile così. In generale, i capelli lunghi non li sopporto e ti tolgono del tempo importante". Quanto al Tapiro di Striscia si giustifica: "La cosa allucinante è che io non bevo. Il sapore dell'alcol non mi piace, quando ero più giovane lo facevo. La prima sera, a 'X Factor', ero un po' brilletta. Un po' tutti lo sono, ma io l'ho detto".

Non manca una riflessione sui social: "Sono abbastanza forte, non come Fedez e la Ferragni. Devo stare attenta a quello che dico, perché le persone che mi seguono le vivo come un'entità amicale unica e non penso mai che magari sto parlando a delle persone che non gliene frega niente". E dulcis in fundo una rivelazione esclusiva, Arisa racconta di aver provato la dieta Lemme: "Sono andata da Alberigo Lemme una volta. Ho cominciato la dieta, sono svenuta e volevo i soldi indietro. Al telefono, ho detto 'Lei è un truffatore!'. Mi deve ancora 250 euro".