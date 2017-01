Ariel Winter sexy nella vasca, ecco la nuova Miley Cyrus della tv americana

Miley Cyrus ha fatto scuola e adesso un'altra brava ragazza della tv è pronta a trasformarsi in una bad-girl senza freni. Si tratta di Ariel Winter , classe 1998, conosciuta al grande pubblico per il ruolo della secchiona Alex in " Modern Family ". Su Instagram, però, la giovane attrice si è tolta occhiali e maglioncini accollati per mostrarsi tutta nuda in una vasca da bagno, coperta solo dalla schiuma.

Già da qualche tempo la Winter si era allontanata dall'immagine acqua e sapone della serie tv e appena compiuti i 18 anni ha sfoderato le sue armi di seduzioni. La chioma è passata dal nero al rosso fuoco, mentre il guardaroba si è riempito di abiti scollati e spacchi vertiginosi. Sul red carpet degli Emmy Awards era riuscita a rubare la scena persino a Sofia Vergara, presentandosi con un mini-dress cortissimo e scollato che non poteva certo passare inosservato.



E se in passerella (quasi) tutto è permesso, in molti hanno storto il naso sulla mise scelta (e subito pubblicata sui social) per la festa di diploma: un tubino color carne con una grande apertura sul seno. Ariel però non si cura delle critiche e tira dritto per la sua strada, festeggiando i due milione di follower con un primo piano del suo lato B.