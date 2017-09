Ariel Winter: "Mia madre mi ha sessualizzata, mi avrebbe fatto posare nuda a 12 anni"

Crescere sotto i riflettori non è stato facile per Ariel Winter, la Alex di "Modern Family", procace e sexy stellina dalle forme generose. E in una intervista a The Hollywood Reporter spiega perché: "Mia madre mi ha sessualizzato sin da piccola facendomi vestire in maniera inappropriata per la mia età, con minigonne e abiti attillati: a 12 anni me ne davano già 24...".

Un'infanzia turbolenta e difficile in cui ha dovuto sacrificare gli studi per il "business", come racconta: "Avevo un tutore privato, ma non potevo frequentare la scuola. Se mi avessero offerto di posare per una scena completamente nuda, mia madre avrebbe accettato al 100%". Tutto in nome di una carriera in ascesa, cominciata a 4 anni. Diete ferree, sacrifici e tante rinunce oltre al divieto di frequentare altre adolescenti femmine perché "possibili rivali". Nel 2015, Ariel ha denunciato la madre per abusi fisici e psicologici e ha lottato per essere allontanata da lei... Tutto questo l'ha portata ovviamente ad una profonda crisi depressiva dalla quale solo ora sta lentamente uscendo.



Adesso Ariel, 19 anni, stellina super famosa ha deciso di iscriversi al college , è felicemente fidanzata con Levi Meaden, con cui ha appena festeggiato i suoi 30 anni... Porta ancora minigonne super sexy e veste mostrando con orgoglio le sue curve bollenti. Retaggio di un'infanzia di cui ha preso coscienza e con il quale ha imparato a convivere.