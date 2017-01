Ariel Winter, lato B al "ritocco" per la stellina di "Modern Family"

Ariel Winter è molto attiva su Instagram e regala spesso scatti hot ai suoi fan. Questa volta l'attrice americana nota soprattutto per essere la Alex Dunphy della serie tv "Modern Family" oltre ad aver avuto un ruolo in "E.R.-Medici in prima linea", ha mostrato il dietro le quinte di un servizio fotografico di cui è stata protagonista. Nella foto in bianco e nero, che ha condiviso, il suo lato B viene truccato per l'occasione dal famoso make-up artist Kip Zachary.