Ariel Winter di "Modern Family", 18 anni e curve hot in topless

Famosa per il ruolo di Alex nella serie tv " Modern Family ", Ariel Winter è finalmente diventata maggiorenne e può mostrarsi al mondo senza veli . Eccola quindi in un sexy topless per il magazine " Self ". Qualche mese fa l'attrice ha confessato di aver ridotto il seno, perché pare che la taglia eccessiva le provocasse forti dolori alla schiena. Il nuovo décolleté è perfetto.

In realtà si tratta di una riduzione di una sola taglia, dalla quinta alla quarta, ma che adesso le faciliterà la vita. Ariel infatti non riusciva mai a trovare gli abiti giusti, doveva farseli fare su misura e per lei i red carpet erano diventati un vero e proprio incubo: "Non mi stava bene niente".

Ora si sente una persona nuova, ha scacciato anche i problemi di salute che non la facevano stare in piedi per lunghi periodi e prova anche a cancellare il passato burrascoso, quando da bambina venne sottratta alla custodia della madre e affidata alla sorella maggiore per presunti abusi. Insomma la Winter è pronta a ripartire, da maggiorenne e ormai ex maggiorata.