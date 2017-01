Arianna Costantin: "Non vedo l'ora di tornare a lavoro"

Sospiro di sollievo per la 21enne Arianna Costantin , la giovane star della Disney Italia che il 17 agosto fu travolta da uno scooter sull'isola di Koh Phangan (Thailandia) mentre era in motorino con il fidanzato Andrea Ferraresi, morto nello scontro. La cantante e volto tv sembra essersi ripresa e ha postato negli ultimi giorni due messaggi sulla sua pagina Facebook, i primi dall'incidente: "Non vedo l'ora di tornare al mio lavoro".

"Ciao ragazzi! Grazie di cuore per essere stati con me anche nel momento più duro della mia vita. - ha scritto Arianna il 31 ottobre - I vostri innumerevoli messaggi di incoraggiamento sono stati la mia forza", ringraziando lo staff medico che si sta prendendo cura di lei e ricordando il fidanzato Andrea, "che terrò sempre stretto al mio cuore".



Tre giorni fa ha ringraziato di nuovo i suoi sostenitori, che hanno accolto con sollievo la notizia commentando entusiasticamente.



La ragazza era stata in coma per qualche giorno, ed è rimasta ricoverata in terapia intensiva per settimane con vicino la famiglia, migliorando di giorno in giorno.



Arianna Costantin è arrivata alla notorietà a 16 anni vincendo la seconda edizione di My Camp Rock, il concorso targato Disney. Ha cantato il brano "Il mio nuovo sogno" nell'edizione italiana del film d'animazione "Rapunzel", conducendo poi la trasmissione televisiva "Intour" e continuando a formarsi studiando danza e recitazione.