Nei giorni scorsi si è parlato molto della presunta fine della relazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, un chiacchiericcio alimentato dall'improvvisa sparizione dai rispettivi profili social delle foto che li vedevano ritratti assieme. L'imprenditore piemontese aveva respinto al mittente le voci di corridoio, scrivendo, sempre attraverso Internet "Buon gossip a tutti", senza però convincere troppo, visto che, in quegli stessi giorni avevano creato nuovi sospetti le vacanze pasquali separate (Elisabetta e il figlio Nathan Falco a Roma, Briatore diviso tra Dubai e il Bahrein). Desideroso di sapere come stanno davvero le cose, l'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, ha approfittato della consegna del "Tapiro d'oro" a Flavio Briatore per indagare, ma il patron del Billionaire è rimasto con le labbra cucite.