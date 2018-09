Antonio Ricci: "La querela di Baglioni non è mai arrivata, mi spiace"

Ricci ha spiegato il suo punto di vista in conferenza stampa: "Baglioni ha i suoi sostenitori che mi vogliono morto ma anche tanti non estimatori che quando mi vedono mi abbracciano, soprattutto uomini". E ha aggiunto: "​Voglio ripetere che io sono nato in un periodo in cui da ragazzi eravamo rozzi e cattivi e arriva questo che canta 'accoccolati'. Nessuno contesta l'abilità di Baglioni ma se devo parlare di una canzone dell'abbandono ne trovo 100 meglio: io non lo odio, musicalmente mi fa schifo".



Sempre a proposito di Sanremo, a Michelle Hunziker è stato invece chiesto se c'è in cantiere un suo possibile ritorno sul palco del Teatro Ariston anche nella prossima edizione. "Non so, non credo nessuno me ne ha parlato", ha risposto. La showgirl presentera' Striscia fino al 15 ottobre e tornerà alla conduzione ad aprile. Queste date avevano alimentato le voci su un suo possibile bis al Festival. "In realtà ho altri progetti con Mediaset, ma è presto per parlarne", ha raccontato.