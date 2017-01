Antonio Ricci: "Dopo l'estate arriva una sorpresa con Maddalena Corvaglia"

Da sempre la Corvaglia è sensibile al tema della difesa femminile e attraverso il suo profilo social Maddyctive regala preziosi consigli per difendersi in caso di aggressione. Ora la rubrica è pronta ad approdare in tv per raggiungere un pubblico più vasto: "E' stata finalmente sponsorizzata dalla presidentessa della Camera Laura Boldrini. Insegnerà a difendersi da maniaci manifesti e occulti, utilizzando il Krav Maga".



Un altro progetto in ballo quindi per l'ex Velina, che si è rivelata una scelta azzeccata per Paperissima Sprint. "I conduttori vengono scelti per essere in sintonia con il tipo di trasmissione" ha spiegato Ricci "Le loro gag devono tenere il ritmo del programma, essere veloci e avere presa sul pubblico giovane. Brumotti, che è un fumetto vivente, quest'anno è stato affiancato da Maddalena Corvaglia che - oltre alle doti di bellezza e comicità - sfoggia anche eccezionali doti atletiche".