Antonio Giuliani, nessun infarto: "Stavo mangiando uno spaghetto e..."

Il comico Antonio Giuliani ha smentito la notizia di un suo infarto, sdrammatizzando la situazione. "Ero a Ostia a mangiarmi uno spaghetto con le vongole e mi sono detto passo a fare un saluto ai medici in ospedale" ha raccontato al Messaggero. Ieri si erano infatti rincorse le voci che lo volevano in terapia intensiva, ma su Fb la moglie ha tranquillizzato i fan: "E' ricoverato non per infarto, ma per un infiammazione. Presto verrà dimesso".