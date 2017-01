Antonio Caprarica lascia Agon Channel

11:31 - A sole due settimane dalla partenza di Agon Channel, Antonio Caprarica lascia la carica di direttore delle News e lo fa sbattendo la porta. Il giornalista annuncia di aver ha ritirato "con effetto immediato" la sua firma perché l'editore "non garantisce gli strumenti come filmati, troupe e risorse per realizzare le news nella tv delle repliche". L'editore Becchetti "prende atto con stupore e sconcerto" della decisione" definita "strumentale".

"Ho fatto l'impossibile per assicurare la messa in onda del telegiornale Agon News - spiega Caprarica -, ben 10 edizioni al giorno, del programma mattutino 'I Primi' e degli approfondimenti quotidiani di 'Times Square': il tutto con 9 redattori. E basta. Non un producer, un autore, nemmeno una segretaria di redazione. E un solo apparecchio telefonico per tutti, ma non una stampante. Un autentico miracolo che non è più possibile sostenere, nemmeno continuando a strizzare i collaboratori come si è fatto fin qui".



Caprarica riferisce che alle sue "proteste l'editore Becchetti ha risposto di 'non credere in principio che chi lavora 12 ore al giorno debba necessariamente stare male'". Il giornalista spiega inoltre d'aver "più volte rappresentato la situazione a Becchetti senza alcun risultato. In queste condizioni, la mia storia e dignità professionale, e soprattutto i doveri di onestà verso il pubblico, mi impongono di ritirare la mia firma e lasciare Agon Channel, riservandomi ogni azione a tutela della mia immagine".



Becchetti "prende atto con stupore e sconcerto" della decisione. "Trovo le dichiarazioni del dottor Caprarica assolutamente inaccettabili e gratuite e la sua decisione illegittima, se non anche strumentale".



Dichiara Becchetti: "Non corrisponde al vero che la struttura organizzativa e il personale della redazione giornalistica messi a disposizione del dottor Caprarica siano inadeguati. Sin dall'inizio del rapporto, il dottor Caprarica ha condiviso l'idoneità delle strutture e la qualifica del personale necessari all'espletamento del suo incarico nella fondamentale e delicata fase di start up di Agon Channel. Come editore, ho sempre manifestato la mia disponibilità a discutere eventuali proposte di integrazione delle risorse. Ma ribadisco che quanto riferito dal dottor Caprarica non corrisponde in alcun modo alla reale situazione lavorativa della redazione di Agon news. Le affermazioni che mi attribuisce, totalmente avulse dal contesto, non corrispondono al mio pensiero e sono pretestuosamente collegate all'inaspettata e illegittima decisione assunta dal giornalista".



"Evidentemente - conclude Becchetti - il dottor Caprarica non ha saputo calarsi nel modello di business di Agon Channel, che punta alla qualità coniugata con l'efficienza. Questa è per noi, oggi, la tv del futuro; forse è rimasto alla tv delle spese fuori controllo e del passato".



Anche la redazione giornalistica si dice "sorpresa e amareggiata non tanto dalle improvvise dimissioni di Caprarica, quanto dalle gravi dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa" e "respinge con decisione il tentativo di denigrare il progetto tv dell'editore Becchetti, gli sforzi produttivi della parte artistica e il lavoro di un gruppo professionale che lo ha accompagnato nei suoi pochi giorni di direzione".