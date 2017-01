Antonella Mosetti ricoverata in ospedale per un intervento

Selfie bollente dal lettino dell'ospedale per Antonella Mosetti, che via social rassicura i fan "Piccolo intervento superato!!!!". L'ex concorrente del Gf Vip è stata ricoverata all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma e al suo fianco a darle forza c'è la figlia Asia: "Sono fiera di te, perché hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore". Non si conoscono i motivi dell'operazione, che si è però conclusa in modo positivo.