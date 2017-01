Antonella Mosetti in ospedale, la figlia Asia svela: "Piccolo intervento alle ovaie"

In tanti si erano chiesti il motivo del ricovero dell'ex ragazza di "Non è la Rai " Antonella Mosetti , che qualche giorno fa aveva pubblicato un selfie dal lettino dell'ospedale. A fare chiarezza è intervenuta la figlia Asia, che su Facebook ha spiegato la situazione: "Mamma ha avuto un piccolo intervento alle ovaie . Ora va tutto bene, è tutto risolto. Non nascondo che abbiamo passato delle vacanze di Natale un po' così"

Mamma e figlia sono molto legate, come hanno avuto modo di dimostrare al pubblico dentro la Casa del "Grande Fratello Vip", e hanno superato insieme questo brutto periodo che ora si è definitivamente concluso.



"Grazie per la vostra preoccupazione e le vostre domande, sono gesti che fanno bene al cuore. Sia il mio che il suo.. Ora sta in formissima come potrete vedere anche dai vari social quindi tranquillissimi" ha continuato Asia e in effetti mamma Antonella è già tornata in pista su Instagram, pubblicando un selfie sensuale con indosso un body di lustrini che mette in evidenza il suo generoso décolleté.