Antonella Mosetti: “Asia ha passato sei anni in ospedale da piccola"

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli in un’intervista a cuore aperto, per la prima volta insieme a Domenica Live. La showgirl e la figlia, ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, hanno raccontato aneddoti inediti riguardanti la loro vita privata. Asia Nuccetelli è andata a convivere con il suo fidanzato. Il papà di Asia, Alessandro Nuccetelli, con un video-messaggio, ha pregato la figlia di chiamare più spesso al telefono la madre e anche lui: "Mi manchi tanto, chiamaci di più!". Ma la vera dichiarazione shock la dà Antonella Mosetti che ha parlato per la prima volta dei seri problemi di saluti affrontati dalla figlia Asia in tenera età: "A 3 anni Asia ha avuto un problema al cervello. Non sapevamo cosa fosse, aveva dei momenti di assenza. Si ipotizzava un tumore perché i medici ci avevano detto che c'era una macchia nel cervello e io appena l’ho saputo volevo morire. Ringraziando il cielo, andando avanti con le analisi abbiamo scoperto che si trattava di un inizio di epilessia curabile. Abbiamo vissuto così al Bambin Gesù per 6 anni. Sono stati anni molto difficili, ma ce l’abbiamo fatta". Una rivelazione che le due di comune accordo non hanno voluto divulgare durante il reality di cui hanno fatto parte entrambe, ma che ha segnato le loro vite legandole ancora di più. Mamma Antonella ha poi aggiunto: “Abbiamo partecipato al GFVip insieme proprio per far svagare Asia dopo tutto quello che ha passato”.