Antonella Elia: "Per un figlio ormai è troppo tardi, il desiderio resta un sogno"

"Per un figlio ormai è troppo tardi. Il mio desiderio di maternità resta un sogno, come sposarmi con l'abito bianco". Antonella Elia, ospite a "Verissimo" confessa a cuore aperto. La showgirl 51enne confida: "Non giudico nessuno, ma credo che bisogna fare un bambino quando si ha l'età giusta. In ogni caso se si decide di farlo in età avanzata allora bisogna avere un fortissimo desiderio di maternità, che io non ho".