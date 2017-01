Antonella Elia: "A 50 anni torno sui banchi di scuola per colpa del mio fidanzato"

Una bella sfida per l'ex lolita di "Non è la Rai", che frequenta i corsi con compagni di studi molto più giovani di lei. "Mi fa effetto ritrovarmi all'università con studenti di età inferiore alla mia. L'altro giorno una ragazza mi ha raccontato che va a letto alle due o alle quattro di notte. Quando le ho chiesto come facesse mi ha risposto Sono giovane!".



A supportarla in questa avventura il compagno Fabiano, che di mestiere è proprio professore universitario. I due fanno coppia fissa già da tempo, ma per ora niente matrimonio all'orizzonte: "Sposarsi non è un'esigenza, a me piace la libertà. Con lui sto bene, se sono tornata all'università lo devo a lui. Anzi, è colpa sua se adesso sono terrorizzata per gli esami!".