Antonella Clerici in vacanza a Portofino con Carlotta e Stella: "adotta" la famiglia Frizzi

"Un uomo che ha fatto tanto per gli altri". Così Antonella Clerici parlava di Fabrizio Frizzi , amico e collega prematuramente scomparso lo scorso 26 marzo all'età di 60 anni. Il filo che lega la conduttrice alla famiglia di Fabrizio non si è spezzato ma anzi con la moglie Carlotta Mantovan e la piccola Stella , la Clerici ha trascorso alcuni momenti di relax in Liguria, come testimoniamo gli scatti pubblicati dal settimanale " Diva e Donna ".

Una zia premurosa con la bambina di Frizzi e una confidente amorevole con la moglie. Antonella Clerici, dopo l'addio a "La prova del cuoco" sta ricaricando le pile in vista delle future avventure televisive. Per farlo ha scelto la Liguria e Portofino, dove tra sorrisi e chiacchiere intime ha accolto con sè Stella e Carlotta, faticosamente alla ricerca della normalità dopo il tremendo lutto. E la vedova del popolare conduttore ha certamente gradito la compagnia, apparendo sorridente nel trovare il conforto di un'amica speciale.



Con loro c'era anche Vittorio Garrone, compagno della Clerici, con cui l'amore va a gonfie vele. "Perché mi riempie la vita? Forse perché è semplicemente... uomo! Vero, leale, che partecipa alla tua vita. Un uomo come non ce ne sono più. L'uomo della mia vita, certamente" ha confessato la conduttrice a "Diva e Donna".



Aggiungendo un piccolo scoop sulle possibili nozze: "Alt! Non mi sposo! Non mi interessa, non ne sentiamo il bisogno. Chissà forse a 70 anni, solo per il gusto di fare una bella festa, inventerò qualcosa" ha rivelato.