Nuove e scottanti anticipazioni della quinta puntata del Grande Fratello 15 arrivano direttamente dalla conduttrice Barbara D’Urso che, a Pomeriggio Cinque, svela: "Aida Nizar potrà rientrare in casa, ci saranno poi due confronti molto forti. Fidatevi di me, quello che voi non potreste mai immaginare questa sera accadrà. E poi - aggiunge - voi sapete che durante la notte in casa non ci sono le telecamere e che quindi non va in onda ciò che succede in quelle 6 ore. Però è accaduta un fatto, non esistono le immagini e io avrei potuto tacere ma ho un patto d’onestà con il pubblico e ho deciso insieme al Gf che questa cosa avvenuta di notte porterà a un provvedimento. Una cosa che a noi - e soprattutto a me - non è piaciuta".