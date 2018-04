Annalisa a Verissimo: "Ci sono i momenti difficili ma io li prendo come occasioni"

Reduce dal successo di Sanremo, dove è arrivata terza, Annalisa è ospite di Verissimo dove parla del suo rapporto con la notorietà e soprattutto dei momenti di difficoltà che nella vita ha dovuto affrontare ma rispetto ai quali ha sempre mantenuto uno spirito positivo. "I momenti più difficili vanno presi come delle occasioni per guardarsi dentro e capire cosa fare. Quando arrivano questi momenti scopri dentro di te una forza che non credevi di avere e per me è stato così".



Poi una confessione che riguarda il piccolo tatuaggio a forma di conchiglia che ha sul petto e del quale svela parte del significato. "È un modo per ricordare un momento per me bello e molto significativo, un viaggio fatto con la mia amica di sempre un anno e mezzo fa. – racconta a Silvia Toffanin l’ex allieva di Amici – Siamo andate alle Maldive e ci siamo prese questi 10 giorni in cui abbiamo fatto pulizia nella testa. È un tatuaggio che rappresenta un cambiamento". E alla fine c’è anche tempo per un regalo al pubblico di Canale Cinque, l’esibizione live del suo "Il mondo prima di te".