Anna Valle, i primi 40 anni della Miss Italia che ai selfie preferisce il sociale

12:17 - Per niente social, zero scandali e foto osé, pochissima mondanità. Anna Valle festeggia i suoi primi 40 anni nella massima riservatezza. Nata a Roma e cresciuta in Sicilia, diventa Miss Italia a vent'anni, nel settembre del 1995. Mora, bella, elegante e timidissima: da allora la sua carriera spicca il volo nel mondo del cinema e delle fiction. Nel frattempo si sposa con un avvocato e diventa mamma di due figli. Da anni è impegnata nel sociale.

"I miei primi quarant'anni? - ha detto in una recente intervista al settimanale "F" - Non ci penso. Ma era così anche a 18 anni. Non ho mai sentito certe scadenze. Ho sempre vissuto la mia età in modo relativo. Non festeggio mai i miei compleanni. Non mi piace essere al centro dell'attenzione. Da piccola ci sono foto di me terribili, io a 5 anni, davanti alla torta arrabbiatissima".



Dopo l'avventura a Miss Italia viene scelta da Gianni Morandi come protagonista del videoclip del brano "Giovane amante mia". La prima fiction risale al 1999, "Commesse", in cui recita al fianco di Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Seguono altre serie tv in cui Anna è la protagonista: "Turbo" (2000), "Cuore" (2001), "Papa Giovanni" e "Per amore" del 2002, "Augusto e Soraya" del 2003, "Le stagioni del cuore" (2004), "Callas e Onassis" (2005), "Nebbie e delitti 3" (2009).



Dopo una pausa in teatro torna nel 2010 in tv con la miniserie "Atelier Fontana - Le sorelle della moda" e nel 2011 è su Canale 5 con la fiction "Un amore e una vendetta" insieme con Alessandro Preziosi. Sposata dal 2008 con l'avvocato e produttore Ulisse Lendaro, è madre di Ginevra, nata nel 2008, e di Leonardo, nato nel 2013. Alla vita mondana preferisce la riservatezza e appare solo quando deve promuovere un lavoro o come testimonial di molte associazioni tra cui "Save The Children" e "Change Onlus".