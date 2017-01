4 aprile 2015 Anna Tatangelo "Libera" il sex appeal al Grand Hotel Chiambretti La cantante, ospite del programma di Canale 5, ha sfoggiato una mise elegante che ne esaltava il décolleté Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Anna Tatangelo libera le curve al “Grand Hotel Chiambretti”. Ospite del programma di Canale 5, la bella cantante ha sfoggiato una mise molto elegante e sensuale, con una scollatura profondissima che esaltava il seno tonico. E proprio il suo décolleté è stato argomento della chiacchierata con Piero Chiambretti, che ha riservato alla sua ospite molte domande “scomode” alle quali la Tatangelo non si è sottratta.

La vertiginosa scollatura dell'abito tuta indossato dalla Tatangelo metteva in mostra il seno, che la cantante ha ribadito di aver ritoccato: “Ho sempre detto di averlo rifatto a 18 anni”, ha detto la Tatangelo, stuzzicata sull'argomento dopo la riproposizione dell'incidente di un anno fa a “Ballando con le stelle”, quando durante un'esibizione spuntarono fuori i capezzoli. “Lì abbiamo visto un seno tra le stelle, non vorrei che a un certo punto questo seno diventasse una stelle cadente”, ha scherzato Chiambretti, subito tranquillizzato dalla sua ospite: “Tranquillo che non cade niente”.



La Tatangelo ha risposto con tanta ironia anche alle domande sulla sua relazione privata e professionale con Gigi D'Alessio, affermando di aver sempre sorvolato sulle critiche di chi l'ha accusata di cantare canzoni troppo “d'alessiane”, pur ammettendo di aver cercato nuove strade e di essersi affidata a nuovi autori per il suo ultimo album: “Libera l'ha scritta Kekko dei Modà e rispecchia come mi sento adesso”, dice la Tatangelo che al Grand Hotel ha liberato anche tutta la sua femminilità.