Anna Tatangelo e Le Donatella fanno da spalla comica a "Colorado"

11:05 - La cantante e volto tv Anna Tatangelo - prossima alla conduzione del programma "About Love" - e le gemelle Le Donatella, reduci dalla vittoriosa esperienza all'Isola dei Famosi, sono pronte a fare da spalla ai comici e ai conduttori di "Colorado" Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Venerdì 10 aprile, in prima serata su Italia 1, va infatti in onda l'ottavo appuntamento.

A calcare la scena, un gruppo allegro e variopinto di comici: Andrea Baccan, in arte Pucci, racconta le contraddizioni del mondo femminile, mentre Dario Cassini ci spiega come avere successo al primo appuntamento. In puntata, un altro nome molto amato a "Colorado": il comico abruzzese Gabriele Cirilli che ci porta in giro per l'Italia raccontando le differenze tra la provincia e le grandi città.



E ancora, Valeria Graci e la sua irresistibile Federica Panicucci, con il suo nuovo libro “Col cuore”; Alberto Farina e il racconto dei suoi strampalati antenati; Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e il suo personaggio Romolo Prinz, modello “sui generis”. Tornano a grande richiesta il monologo di Paolo Ruffini, questa volta giocato sui titoli dei cartoni animati più amati, e Alessandro Bianchi con il suo diplomatico russo Lesc Dubrov e l'immancabile traduttore Achille.