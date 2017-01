Anna Oxa avverte: "Se accade qualcosa a me o ai miei figli tutti sapranno la verità"

La Oxa apre il messaggio sottolineando di non aver voluto fare nessuna polemica ad "Amici". "Ogni cosa che dico i giornalisti la definiscono polemica perché ormai si sono disabituati alla verità - dice la cantante -. Non ho mai detto che voglio fare querele a Canale 5, non ho motivo di farlo e non mi risulta di non essere in buoni rapporti con Maria" e sostiene di sapere chi c'è dietro a certi articoli, "gente non sana che vive in modo alterato la verità e la propria vita".



Il messaggio prosegue con alcuni riferimenti che sembrano poco chiari almeno a chi non è al corrente di qualche retroscena. I riferimenti più chiari della Oxa sono quelli per la stampa, "che non ha scrupoli per i soldi" e avverte che "prima o poi le autorità dovranno rispondere anche per quelli che hanno scritto commenti ai danni della mia persona".



Infine il messaggio su possibili conseguenze alla sua persona. "Ricordate che se accade qualcosa all'incolumità dei miei figli, della signora Milly Milano, e l'incolumità mia, tutti sapranno la verità e nessuno nasconderà tutto ciò che volete nascondere quando mi attaccate. Non sono sola. Nel momento in cui toccherete uno di noi salterà fuori tutto quanto. E vi assicuro che non potrete fermarmi".