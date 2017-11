Angelo Costabile: "Da quando Corinne è al Gf Vip mi scrivono mille ragazze al giorno..."

Ventotto anni, trentanove meno di lei, Costabile svela a Spy come è cambiata la sua vita da quando Corinne è nella Casa e un sacco di ragazze lo contattano ogni giorno: "Io non rispondo a nessuna. Sono una persona seria e Corinne lo sa. Per questo sente la mia mancanza". Poi rivela il suo sogno: "Mi piacerebbe molto partecipare all'Isola dei famosi. Anche se non sono famoso...".



Della sua relazione con l'attrice francese dice: "Stiamo insieme da sette anni, tra alti e bassi, tra continui litigi e riappacificazioni", ha detto il giovane, che in coppia con la Cléry aveva partecipato nel 2013 al reality “Pechino Express” ed era diventato famoso proprio per i continui battibecchi con la compagna. "Per me Corinne è sempre al top, però peccato non averla conosciuta 30 anni fa...", continua Costabile, che poi dedica un capitolo a Serena Grandi (che è stata sposata con Beppe Ercole, diventato poi marito della Cléry). Le due attrici si detestano da tempo e al "Gf Vip" sono state protagoniste di una lite furibonda. "Serena ha litigato anche con me", dice. "Ce l'ha con me perché io ho difeso pubblicamente Corinne in televisione: ecco perché mi ha mandato a quel paese in diretta a Domenica Live".