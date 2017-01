Angelina Jolie conquista il piccolo schermo, dirigerà un film per la tv

Angelina Jolie ha deciso di raggiungere il maritino Brad Pitt su Netflix, la piattaforma di tv streaming che qualche tempo fa aveva sborsato ben 60 milioni di dollari per averlo in "War Machine". La signora Pitt dirigerà infatti un film tv tratto dal libro di memorie "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers", dell'attivista Loung Ung. Nel cast anche il figlio Maddox (13 anni), che ha proprio origini cambogiane.

Dopo aver diretto tre film per il grande schermo (A Place in Time, Nella terra del sangue e del miele e Unbroken) ora Angelina ha voluto mettersi alla prova con un nuovo mezzo.



"Sono rimasta molto colpita dal libro di Loung - ha dichiarato in un comunicato stampa pubblicato dal magazine People - Ha cambiato per sempre la mia comprensione su come vivano l'esperienza della guerra i bambini e che effetti permanenti abbia sulla loro memoria. Mi ha aiutato ad avvicinarmi alle persone della Cambogia, la terra d'origine di mio figlio".



Il libro di Ung, pubblicato per la prima volta nel 2000, racconta l'infanzia della scrittrice, condizionata dall'ascesa del regime dei Khmer Rossi in Cambogia. Ung all'età di 5 anni fu addestrata come bambina soldato, dopo che i sei fratelli furono mandati in alcuni campi da lavoro.



Una storia che ha folgorato la Jolie, tanto da farle abbracciare il progetto in toto: sarà infatti non solo regista del film, ma anche co-produttrice e sceneggiatrice.



Il film dovrebbe intitolarsi Father ed essere pronto per l'autunno 2016, in modo tale da poter essere presentato nei principali festival.



Il prossimo novembre uscirà invece By The Sea, il film al quale la Jolie sta lavorando in questo momento. Per dedicarsi alla nuova pellicola, le cui riprese dovrebbe iniziare alla fine del 2015, la regista ha deciso di posticipare Africa, altro progetto cinematografico messo in cantiere dalla signora Pitt. Il film sulla battaglia del paleontologo Richard Leaky contro la tratta degli animali selvatici richiede una gestazione lunga e la bella Angelina ha deciso di fare una cosa alla volta.