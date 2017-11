Angela Lansbury, possibile un ritorno de "La Signora in Giallo"

Nella piccola cittadina di Cabot Voce nel Maine starebbe per finire una vita serena senza omicidi. A quanto pare Jessica Fletcher potrebbe indagare di nuovo, tornando per l'ultima volta sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è proprio Angela Lansbury, protagonista de "La Signora in Giallo". A un passo dai 92 anni, l'attrice ha dichiarato al Sunday Post di non escludere un revival: "Non sarei sorpresa se ci ritrovassimo per realizzare ancora un episodio".