Angela la favolosa cubista: "A 80 anni mi piace la mia vita da single"

Abito leopardato, gambe in bella vista, acconciatura estrosa. Angela la favolosa cubista si presenta in splendida forma a "Pomeriggio Cinque". E direttamente dal salotto di Barbara d'Urso lancia un appello: "Mandatemi all'Isola dei famosi, mi piacerebbe pescare e ballare". E intanto giura che non cerca l'anima gemella: "Mi piace stare sola, fare le serate, divertirmi, uscire senza dare spiegazioni a nessuno", confessa.