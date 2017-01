Angela Cavagna, l'ex infermiera sexy di Striscia sposa un milionario

Una passione che l'ha travolta come un fiume in piena. Dopo il divorzio da Orlando Portento nel 2009, l'ex showgirl non credeva più di potersi innamorare e "a quasi cinquant'anni tutto mi sarei aspettata meno che sposarmi di nuovo, cambiando la mia vita e trasferendomi in Spagna".



La Cavagna ha alle spalle un matrimonio durato venticinque anni e un'altra relazione durata altri sei, ma con l'imprenditore è stato un colpo di fulmine: "Ora ho capito che non avevo mai conosciuto il vero amore, non ho mai provato per loro quello che provo per Paolo".



Alla coppia è bastata una notte insieme per capire che erano fatti l'una per l'altro perché "ci siamo trovati subito, come se ci stessimo cercando da sempre. La mattina successiva mi ha chiesto di sposarlo e il mio cuore ha iniziato a galoppare. Alla mia età non è che posso perder tempo. Se capisci che vuoi stare con una persona che senso ha attendere?".