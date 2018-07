Andreas Muller: "Torno single dopo 7 anni, rispettate la mia privacy"

Andreas Muller lo ammette, non ama parlare della sua vita privata. Lo fa solo una volta, per tutte, sui social. E confessa che la storia d'amore con Maria Elena è finita dopo 7 anni. Poi chiede ai follower di rispettare questo momento. "Io e Mari in questo momento ci siamo lasciati e i motivi sicuramente li conosciamo io e lei - spiega - perché chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni".

"Ho deciso di condividere questa cosa - prosegue - solo perché vorrei che fosse chiara la situazione ma soprattutto vorrei che ci fosse rispetto per tutto ciò: rispetto per me, ma specialmente per lei, perché non è giusto che ogni giorno ci si possa ritrovare a dover leggere o a dover combattere con le cattiverie che le persone sono in grado di scriverle gratuitamente, semplicemente perché due persone si sono lasciate". E conclude con un consiglio. "Curatevi più delle vostre vite che di quelle degli altri".