Andrea Pucci inaugura la stagione comica di Italia 1

La stagione comica di Italia 1 apre con il one-man-show di Andrea Pucci "101% Pucci" giovedì 15 settembre in prima serata. Dal Teatro Nuovo di Milano, il comico fa un excursus della sua carriera e compie un viaggio ironico lungo l'Italia, regione per regione. Dagli esordi sul palco dei villaggi turistici ai primi successi in tv, il cabarettista e monologhista passa in rassegna la vita quotidiana di tutti, con la solita ironia.