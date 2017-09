Andrea Pucci: "Con il mio Big Show vi faccio ridere e... piangere"

Per Andrea Pucci è arrivata l'ora del varietà. Su Italia 1, in prima serata, dal 27 settembre arriva "Big Show". Con una complice d'eccezione: Katia Follesa. "Oltre al cabaret ci saranno momenti di commozione, scherzi, giochi e sorprese per il pubblico in sala... questa volta non vi farò soltanto ridere", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni".