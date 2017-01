Andrea Offredi resta in... mutande

10:45 - Dopo "Uomini e Donne" la carriera di Andrea Offredi prosegue nel mondo della moda. L'ex tronista è infatti un modello ricercato dai brand e sui social aggiorna sempre le fan con nuove foto. Non è passato inosservato l'ultimo scatto in cui, in mutande bianche, ha salutato i follower con un sorriso malizioso. Facendo impazzire la Rete...

Anche se in amore non è stato molto fortunato (dopo la scelta di Claudia nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi la storia è finita) Andrea è sempre molto sorridente e si concentra sul lavoro. Che poi è quello che la ex corteggiatrice gli ha sempre rimproverato: "Non mi ha dato la possibilità di viverlo come fidanzato, pensava sempre al lavoro". E chissà se tra uno shooting e l'altro non arrivi anche la donna giusta...