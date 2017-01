Andrea Montovoli, personal trainer in "Bella più di prima"

Nuova avventura televisiva per Andrea Montovoli che sveste per una volta i panni di attore per calarsi in quelli di personal trainer nella quarta edizione del docu-reality "Bella più di prima", in onda prossimamente su La5. Non è difficile immaginare per quale motivo sia stato scelto proprio lui. Viso pulito e fisico scolpito sono le armi vincenti per entrare in confidenza con le protagoniste, donne vere che si rimettono in gioco partendo dalla cura della propria persona.