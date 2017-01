Andrea Faustini, il fenomeno di "X Factor Uk" che non ha mai conosciuto l'amore

"Quante ore me so' fatto in coda ppe' farmi firmà i cd di Giorgia - confessa - Adesso è uscito il Senza Paura Gold Limited Edition magari per Natale mo' manda lei autografato. Te prego Gio' fammi questo regalo".



Poi racconta come è arrivato in Inghilterra: "Negli ultimi 4 anni mi sono presentato 3 volte ai provini di X-Factor Italia e tre volte mi hanno rimandato a casa, ma quest'anno sono arrivato ai giudici ricevendo 4 sì: a distanza di due giorni, però, ho fatto l'audizione a Londra, ho avuto 4 sì anche qui e a quel punto la scelta è stata mia". E' pazzo del suo giudice: "Lei è una ciaciona come me schietta e diretta, da piccolo ero fan delle Spice e vederle me tajavo. Nel 1998 mi regalarono perfino Barbie di Mel B".



E poi entra più nella sua sfera privata: "Sono Bridget Jones al maschile: impacciato, non ne azzecco una. Però la forma fisica non è mai stato un problema: so' sempre stato orgoglioso della mia panza, guadagnata co' anni di carboidrati". E l'amore? "E' una cosa che non ho mai cercato e mai è arrivato. Non ho ancora trovato la persona speciale adatta a me e se in vent'anni non mi sono innamorato...".