Andrea Faustini ha stregato "X Factor Uk"

13:09 - In Inghilterra sono tutti pazzi per il cantante romano di vent'anni Andrea Faustini. Con la voce profonda, soul ha stregato la giuria dell'edizione inglese di "X Factor". Anche un "cuore duro" come Simon Cowell si è speso in complimenti. Andrea fa parte della squadra di Mel B. L'Italia esporta ugole d'oro dal momento che il cantante è stato uno dei baby talenti scoperti da Roberto Cenci per la prima edizione di "Ti lascio una canzone" nel 2008.

"Di Andrea, allora tredicenne, mi colpì il suo modo di cantare - ci racconta Roberto Cenci - ed è stata la miccia che ha poi fatto scattare 'Ti lascio una canzone' come lo è stato Cristian Imparato per l'avventura di 'Io Canto'. Bravo, bravissimo me lo ricordo che cantava da mattina a sera. Però non è stato compreso del tutto dal pubblico neanche alla seconda edizione quando l'ho affiancato al Trio, che poi sarebbe diventato Il Volo. Io ero e sono convinto del suo grande talento, tanto che gli consigliai di studiare bene l'inglese e di andare all'estero a cantare. Così ha fatto".



Non c'è futuro discografico per un cantante come Andrea in Italia? "Non c'è la cultura forse. In ogni caso i fatti mi hanno dato ragione. Andrea è stato scartato a 'The Voice' e a Sanremo Giovani mentre la giuria di X Factor Uk si è convinta del suo talento e l'ha promosso fino al Live. Sono strafelice per lui, gli auguro col cuore di vincere e di sbaragliare tutti ma sono convinto, qualora non arrivasse fino in fondo, che le porte dello spettacolo per lui si apriranno in Inghilterra, anche per i musical. E' un bravissimo ragazzo con una splendida famiglia alle spalle".



Andrea sia dall'inizio del suo percorso nel talent show ha proposto brani che in qualche modo si riallacciano alla sua formazione vocale e musicale da "Who's Loving You" dei Jackson 5, "And I'm Telling You" di Jennifer Hudson fino ad una rivisitazione personale e intensa di "I Didn't Know My Own Strength" di Whitney Houston. Poi Andrea è stato scelto nella squadra di Mel B. Al primo live ha portato "Earth Song" di Michael Jackson. La sua corsa verso la vittoria finale, è già uno dei favoriti, è appena iniziata.