Andrea Damante gela tutti e rivela: "Non sto più con Giulia De Lellis"

Solo un mese fa, dopo numerosi tira e molla, sembrava che l'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis fosse rinato. I due erano stati immortalati dal settimanale " Chi ", mentre si trovavano in barca in Sardegna e si scambiavano effusioni decisamente hot , tanto da far ipotizzare un ritorno di fiamma . Ora l'ex tronista e ora dj ha gelato tutti in un video su Instagram: "Io e Giulia non stiamo più insieme ".

Evidentemente bombardato da commenti e messaggi privati ad ogni post social, questa volta Andrea Damante non ha nascosto la sua verità e ha confermato in che rapporti è attualmente con la De Lellis. "Ho messo un post con una frase di un canzone di Drake - ha detto in video postato nelle Stories - Non era riferita a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia. Ve lo dico se non vi è chiaro, così evitiamo ambiguità e cattiverie. Io e lei non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti serenamente. Quindi evitate di fare commenti o scrivere cose assurde. Godetevi l'estate. Pace. Ciao".



Prima di questo sfogo e del bacio in barca in Sardegna, i due erano stati anche avvistati insieme sempre sull'isola ma in compagnia dei calciatori Boateng e Marchisio e delle loro dolci metà, Melissa Satta e Roberta Sinopoli. Tutto insomma lasciava presagire ad un amore ritrovato, ma evidentemente non era così.