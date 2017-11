Andrea Damante e Giulia De Lellis, scatto hot tra polemiche e migliaia di "like"

I volti non sono in vista, ma ai follower dell'ex coppia di "Uomini e Donne" non serve vederli in faccia. I due, stesi sul letto con le sole mutande addosso, lei senza reggiseno, lui che le tocca il lato b sono Andrea Damante e la fidanzata Giulia De Lellis. Lo scatto, condiviso dall'ex tronista e concorrente del GFVip su Instagram, scatena però commenti e critiche perché troppo osé, ma raccoglie in poco tempo anche migliaia di "like"...